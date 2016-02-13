Названа дата начала продаж iPhone 5se и iPad Air 3

Технологии
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Ксения Воронина
Фото с сайта 9TO5Mac
Корпорация Apple планирует начать продавать новые модели iPhone 5se и iPad Air 3 c 18 марта. Об этом сообщает информационный портал новостей от Apple 9TO5Mac, передает Kazpravda.kz.

Официальная презентация новых моделей назначена на 15 марта. Уже спустя три дня продукты будут доступны для покупателей через Интернет и официальные точки продаж. При этом Apple на данный момент не предложил опцию предварительного заказа.

Как поясняет издание, обычно Apple начинает рассылку продуктов по предзаказу спустя 2 недели после презентации. А в продажу новые модели поступают фактически спустя 2 месяца после релиза.

Также сообщается, что производство нового 4-дюймового iPhone начали наращивать в январе. 

Технические характеристики iPhone 5se будут до мелочей совпадать с начинкой iPhone 6: основная камера в 8 мегапикселей с фазовым автофокусом, который работает и при съемке видео, 1,2-мегапиксельный фронтальный модуль, чип А8 и NFC.

Аппарат будет поддерживать съемку и демонстрацию Live Photo, но будет лишен функции 3D Touch. Экран новинки останется таким же, как у модели 5s. Устройство будет продаваться в четырех цветовых решениях: розовом, золотистом, серебряном и черном.

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Планшет iPad Air 3 оснащен 9,7-дюймовым экраном и LED-вспышкой, которая улучшит качество фотографий, снятых в условиях слабой освещенности.

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