Названа дата запуска авиарейса из Астаны в Будапешт

Общество
1312
Жания Уранкаева
8 июня будет запущено авиасообщение между Астаной и Будапештом. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщила руководитель отдела коммуникаций венгерской авиакомпании "Wizz Air Hungary Ltd" Тамара Валуа, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Новое авиасообщение будет запущено 8 июня и будет обслуживаться 2 раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Билеты на рейсы "Астана – Будапешт" уже в продаже и могут быть приобретены непосредственно на сайте wizzair.com", – сообщила Тамара Валуа.

Клиентам будут предложены билеты по низкой цене, что создаст потенциал для стимулирования торговли, бизнеса и туризма между двумя странами.

"Стартовая цена в оба конца составляет 80 евро. Когда наработается маршрут, в дальнейшем, возможно, цена вырастет. У нас динамичная политика цен. В стоимость 40 евро входит малая ручная кладь, за дополнительный багаж и функции нужно будет платить отдельно", – добавила Тамара Валуа. 

Wizz Air – крупнейший лоукост перевозчик в Центральной и Восточной Европе предлагает рейсы по более чем 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 139 направлений в 41 стране. Флот авиакомпании состоит из 79 самолетов Airbus A320 и A321.

"Это самый лучший подарок к 25-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Венгрией. Теперь Астану и Будапешт будет разделять всего 5 часов. Столицы двух стратегических партнеров стали еще ближе", – добавил посол Венгрии Андраш Барани.

На первых порах нового авиасообщения самолеты будут курсировать два раза в неделю. В будущем по мере увеличения количества пассажиров сообщение увеличится до семи раз. 

Популярное

Все
Скачет как косуля, летает как птица
Вторая победа кряду
Закон Степи
Медицинская помощь
Стоит серьезно призадуматься
Безусловные фавориты
Наконец построили!
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Ни дня без камеры
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
ХАМАС атаковал Израиль
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
Выдвижение кандидатов в акимы районов и городов областного значения завершено
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"

Читайте также

Скачет как косуля, летает как птица
Подозреваемого в руководстве финпирамидой казахстанца экстр…
Обещал не объявлять в розыск: экс-капитана полиции осудили …
Казахстанские спасатели в Афганистане за сутки разобрали 76…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]