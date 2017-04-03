Названа дата запуска авиарейса из Астаны в Будапешт

8 июня будет запущено авиасообщение между Астаной и Будапештом. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщила руководитель отдела коммуникаций венгерской авиакомпании "Wizz Air Hungary Ltd" Тамара Валуа, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Новое авиасообщение будет запущено 8 июня и будет обслуживаться 2 раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Билеты на рейсы "Астана – Будапешт" уже в продаже и могут быть приобретены непосредственно на сайте wizzair.com", – сообщила Тамара Валуа.
Клиентам будут предложены билеты по низкой цене, что создаст потенциал для стимулирования торговли, бизнеса и туризма между двумя странами.
"Стартовая цена в оба конца составляет 80 евро. Когда наработается маршрут, в дальнейшем, возможно, цена вырастет. У нас динамичная политика цен. В стоимость 40 евро входит малая ручная кладь, за дополнительный багаж и функции нужно будет платить отдельно", – добавила Тамара Валуа.
Wizz Air – крупнейший лоукост перевозчик в Центральной и Восточной Европе предлагает рейсы по более чем 500 маршрутам с 28 баз, соединяя 139 направлений в 41 стране. Флот авиакомпании состоит из 79 самолетов Airbus A320 и A321.
"Это самый лучший подарок к 25-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Венгрией. Теперь Астану и Будапешт будет разделять всего 5 часов. Столицы двух стратегических партнеров стали еще ближе", – добавил посол Венгрии Андраш Барани.
На первых порах нового авиасообщения самолеты будут курсировать два раза в неделю. В будущем по мере увеличения количества пассажиров сообщение увеличится до семи раз.