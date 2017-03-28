Названа дата запуска нового терминала аэропорта Астаны

15 мая текущего года состоится открытие нового терминала аэропорта Астаны. Об этом сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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В ходе обсуждения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации" в Комитете Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству к вице-министру обратился председатель депутат Аскар Бейсенбаев.
"В этом году мы ожидаем большой поток пассажиров – более двух миллионов человек, которые посетят выставку EXPO. Готов ли наш аэропорт принять такое количество людей. Ведь сейчас даже в праздничные дни образуется столпотворение. Насколько мы готовы к приему гостей?" – спросил сенатор.
Роман Скляр заверил присутствующих в том, что ведется усиленная подготовка к международному мероприятию.
"15 мая в Астане будет запущен новый пассажирский терминал с пропускной способностью 4 миллиона пассажиров в год. Он решит все аэропортовые проблемы, так как старый терминал рассчитан на три миллиона человек. Теперь эта цифра будет у нас семь миллионов в год. Также наши авиакомпании отрегулировали свои графики по обслуживанию пассажиров, которые прибудут на EXPO. Количество рейсов у нас будет увеличено также за счет внедрения в текущем году в пилотном режиме "открытого неба" для Астаны (будут сняты ограничения для ежедневных рейсов в аэропорт Астаны – Прим. ред.)", – дал ответ вице-министр.
Напомним, ранее глава МИР РК Женис Касымбек сообщал о завершении
строительства нового терминала столичного аэропорта в марте этого года, однако из-за финансовых сложностей сроки увеличились
до мая, а сумма дополнительно требуемых средств – до 20 млрд тенге.