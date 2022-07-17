Названа новая "красная линия" для рубля

Вербальные интервенции властей, равно как и реальные шаги, направленные на ограничение укрепления рубля, показывают некую “красную линию” для курса российской валюты. Впрочем, она по сути является условной, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин, передает РИА Новости.

По его словам, риторика чиновников ужесточилась именно когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50.

"Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать "красной линией", – полагает Сыроваткин.

Однако эта отметка является достаточно условной, поскольку рубль по-прежнему никто не таргетирует, он находится в свободном плавании. Для разных отраслей экономики комфортный курс свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар. Однако вопрос – как туда вернуться – остается открытым, указал эксперт.