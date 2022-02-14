Названа общая "боль" почтальонов Казахстана Общество Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

Проблемы у почтовиков в разных регионах республики общие, но на селе их еще больше, чем в городе.



Вот общая боль почтальонов страны: в Павлодаре ящики есть примерно в 40% многоквартирных домов, и люди зачастую не понимают, что устанавливать их теперь должны именно жильцы – это их собственность.



Доходило до того, что на Казпочту в акимат жалобы писали, мол, АО не ставит новые ящики в подъезде после ремонта. И с собаками в частном секторе не всегда удается сладить, и в подъезды порой не войти – люди сейчас всем не доверяют, даже почтальону.



Последние два года стала актуальной проблема «неопознанных» домов – в Павлодаре переименовали множество улиц, буквально десятки, а таблички обновили далеко не везде. К счас­тью, штат почтальонов молодеет, приходят новички, но вот они-то и бродят по спальным кварталам в поисках того самого адреса.

Кстати, привлечь новых сот­рудников удалось отчасти потому, что зарплаты хоть немного, но выросли. В Павлодаре недавно запустили пилотный проект, и доходы почтальона зависят в том числе от количества доставленных писем и газет, от оперативности. За так называемую доставку с первой попытки заплатят больше, чем за вторую или третью. В среднем почтальон в городах получает от 80 до 130 тыс. тенге, в селах все зависит от размера населенного пункта, поэтому и доходы здесь ниже.



Может показаться, что проблемы почтальонов какие-то мелкие, и уж точно все они решаемые, но почему-то не решаются годами. Есть и другие «пробелы», закрыть которые можно было бы сообща, в первую очередь в сотрудничестве с местными исполнительными органами и за счет субсидирования на стратегические, но неконкурентные услуги. Особенно актуально это для сельских районов.



По большому счету Казпочта должна зарабатывать, потому и существует оператор в форме акционерного общества. Но кого из жителей наших аулов и сел это интересует, и вообще – должно ли интересовать? А между тем есть законы рынка, которые тоже играют не в пользу почтовиков. Например, их главные конкуренты – банки второго уровня, и конкурируют банки только за популярные финансовые услуги.



А теперь вспомните, во многих ли селах есть отделения банка? Казпочта есть, в Павлодарской области, к примеру, из 156 отделений 116 – сельские. А кто приносит пенсию пожилым казахстанцам на дом? Почтальоны, причем даже в самый жесткий локдаун не переставали этого делать, облачаясь при этом в защитные костюмы так же, как и врачи скорой помощи.



– Законодательной обязанности доставлять пенсию у Казпочты нет – мы такой же оператор в этом вопросе, как и банки второго уровня. То же самое касается содержания отделений и банкоматов – по закону Казпочта должна иметь стационарное отделение в населенных пунктах, где больше 2 000 жителей. Но в Павлодарской области есть такие районы, как, например, Аккулы, где под этот критерий попадает только райцентр, а у нас там, кстати, больше 10 отделений, – говорит директор Павлодарского областного филиала АО «Казпоч­та» Ерик Алипулы.



Если бы все это было выгодно с финансовой точки зрения, банки давно бы пришли на этот рынок. Но банки взяли только «простые» услуги. Например, не во всех дальних селах есть банкоматы. Но если там есть школа, сад, организации, то люди сейчас получают зарплату по картам банков, а вот обналичивают – в отделениях Казпочты? То есть расходы за доставку наличнос­ти, инкассацию, содержание отделения несут почтовики, потому что все это нужно нашим жителям.



Доставка газет – это опять же неконкурентная услуга, была бы она экономически выгодной, в селах были бы альтернативные доставщики. Но при этом информирование граждан – стратегически важное направление, особенно сейчас, в условиях жесткой информационной повестки и бесконтрольных сетевых баталий. Периодика в этом вопросе важна как никакой другой вид СМИ, но не всегда у почтовиков есть поддержка со стороны местной власти.



– Акимы на местах должны быть заинтересованы в стабильной подписке и доставке, ведь население должно и хочет быть информированным. Но это не везде так, и все акимы делятся на две группы, – отмечает Ерик Алипулы. – Одни помогают в вопросах доставки, помогают с отоплением, если в почтовом помещении холодно, решают вопросы вакансий, ищут людей и так далее. А есть и те, кто отстранен и не задумывается, что Казпочта в нынешних условиях может закрыть свои представительства в малых селах. Кому от этого станет лучше?

