Названа предварительная причина обрушения автомобильного моста в Усть-Каменогорске

Происшествия
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Фото с сайта yk-news.kz
Во время ремонтных работ Иртышского моста в Усть-Каменогорске произошло обрушение одной из плит перекрытия. В результате один рабочий пострадал, двум удалось ухватиться за плиту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Как сообщили в городском акимате, в 9.36 произошло частичное обрушение моста, на котором производили демонтаж оставшейся части железобетонного пролетного строения. На момент аварии на мосту находилась бригада из шести человек.

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"Во время ремонтных работ Иртышского моста, при демонтаже опоры произошел наклон конструкций пролета моста в сторону левого берега, в результате чего произошло обрушение. Плита приняла вертикальное положение. Четверо работников скатились вниз. Один человек повредил ногу. Двое задержались наверху", – сообщили в спасательном ведомстве.

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На месте работали спасатели ВРАОСО, Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Спасатели с помощью веревок помогли 2 мужчинам спуститься на землю. Всех шестерых осмотрели врачи "Центра медицины катастроф".

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Пострадавшему рабочему диагностировали перелом лодыжки.

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"По проекту производился демонтаж старой части моста, по которой не ездят автомобили, – сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска Аскар Жаксылыков. – В результате произошло обрушение одного из пролетов с перевешиванием. Работы проводились под наблюдением мастера. В данном инциденте мы разберемся".


По предварительному заключению, сообщает YK-news.kz, причиной обрушения стало аварийное состояние одной из опор. Создана экспертная комиссия, которая даст официальное заключение о причинах происшествия после изучения всех обстоятельств. Пока работы на мосту приостановлены.

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По словам Жаксылыкова, движение по мосту осуществляется в штатном режиме. Все коммуникации ранее были перенесены на новую конструкцию. В старой части оставалась только бетонная конструкция.

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Также проверку начала областная прокуратура. Уже возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека".

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Заместитель прокурора ВКО Виталий Шабер подчеркнул, что движение по новым частям моста осуществляется без изменений и безопасности горожан ничего не угрожает.

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