Фото: anpz.kz
Происшествия
Названа причина аварийной остановки Атырауского НПЗ
Кабдулов Серик
собкор по Атырауской области

Атырауский нефтеперерабатывающий завод временно остановил работу из-за отключения электричества, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В пресс-службе завода объяснили горение факела АНПЗ. Из-за отключения АО «KEGOC» электроэнергии, на Атырауском НПЗ произошли глубокая посадка электроэнергии и аварийный останов всего завода.

«С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. Стоит отметить, что данное отключение со стороны KEGOC является незапланированным, что негативно влияет на работу производства. По итогам устранения неполадок будет сообщено дополнительно», – отметили в АНПЗ.

 

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