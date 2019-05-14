Названа причина крушения учебного самолета под Алматы

Общество
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Жанат Тукпиев
Иллюстративное фото из открытых источников
Причиной крушения самолета Tecnam-P2002-JF в Алматинской области 10 августа 2017 года стал сильный ветер на малых высотах. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщил руководитель управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК Нурлан Жумасултанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Основной причиной авиационного происшествия явилось попадание самолета в условия сильного сдвига ветра после взлета на малых высотах, что привело к возникновению особо опасной ситуации в полете, с которой экипаж воздушного судна не справился и допустил столкновение с землей", – сказал Жумасултанов.

Кроме того, по его словам, важной сопутствующей причиной происшествия стала временная потеря мощности двигателя в наборе высоты, то есть неустойчивая работа двигателя в результате отклонения руля высоты на пикирование, при парировании повышенной вертикальной скорости набора высоты и создание отрицательной перегрузки более 0,5g в последнем полете.

Жумасултанов также добавил, что основными сопутствующими причинами стали нарушения и фальсификации, выявленные в работе авиационного учебного центра при расследовании авиапроисшествия.

"Комиссией по расследованию направлены рекомендации в адрес эксплуатантов учебных воздушных судов, Академии гражданской авиации, а также Комитета гражданской авиации. Их обязательное исполнение снизит вероятность подобных авиационных происшествий в будущем", – заключил Жумасултанов.

Напомним, учебный самолет Tecnam-P2002-JF разбился в 43 километрах от Алматы 10 августа 2017 года. В результате происшествия погибли курсант Айдар Абишев и пилот-инструктор Сергей Курченко.

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