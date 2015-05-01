Названа причина массовой гибели рыбы в Актюбинской области
По результатам лабораторных исследований выяснилось, что десятки карпов, сазанов и карасей в озере Шалкар погибли из-за нехватки кислорода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город".
В Актюбинском филиале республиканской ветлаборатории отметили, что никаких инфекционных и паразитарных заболеваний в пробах тушек не обнаружено, и рыбу можно было спасти, если бы в зимнее время в озере пробурили лунки.
"Причина в том, что произошел замор этих рыб, – рассказывает директор Актюбинского филиала республиканской ветлаборатории Сафиолла Зарманов. – Рыбе нечем было дышать. Они попросту задохнулись подо льдом из-за нехватки кислорода. В водоеме воды, как раньше, нет. Лед промерз в толщу, и произошло то, что произошло".
По подсчетам специалистов, всего на берег озера выбросило около 400 кг мертвой рыбы.
Напомним, 20 апреля в Шалкарский отдел по ЧС позвонил местный житель и сообщил о том, что берег озера Шалкар усыпан мертвой рыбой. Это были сазан, карась, карп и толстолобик.
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