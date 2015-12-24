Названа причина неучастия Казахстана в "Мисс Вселенная-2015"

Жания Уранкаева
фото с сайта ztb.kz
Причину, по которой Казахстан не участвовал в конкурсе "Мисс Вселенная-2015", назвала генеральный директор конкурса "Мисс Казахстан" Алена Ривлина-Кырбасова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"К большому сожалению, Айгерим не смогла вылететь по состоянию здоровья, у нее произошло воспаление уха. Мы недооценили ее недуг, возникли головокружения, при которых невозможно быть на сцене и совершать перелет", – отметила Ривлина. 

По словам организатора, лицензия на участие в международном конкурсе красоты стоит 27 тыс. у.е. "Лицензия была проплачена. Мы понесли финансовые затраты в размере $27 тысяч . Возможности заменить Айгерим не было, так как известно стало о том, что она не сможет участвовать за 9 дней до конкурса", – продолжила Ривлина.  

Кроме того, она добавила, что в настоящее время ведутся переговоры с организаторами "Мисс Вселенная" о том, чтобы проплаченные средства этого года были засчитаны на следующий год в счет состязания, которое пройдет в Будапеште.

Как известно, в этом году в конкурсе "Мисс Вселенная-2015" участвовали 80 девушек, казахстанки Айгерим Смагуловой в их числе не было. 

Между тем на конкурсе красоты "Мисс Мира-2015" в Китае от Казахстана участвовала Регина Вандышева, занявшая 13-е место.

Напомним, в текущем году на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2015" произошел инцидент – вместо филиппинской красавицы Пии Алонсо Вуртцбах победительницей назвали представительницу Колумбии Ариадну Гуттьерес.

