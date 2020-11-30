Названа причина переезда работников ковидного госпиталя в новое здание в Алматы

Коронавирус
В Сети распространяется видео, в котором автор утверждает, что инфекционный модульный госпиталь на 280 мест в Алматы переводят в другое место из-за холодов. В управлении общественного здоровья города ответили на публикацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.
Данная информация появилась в Instagram. Там говорится, что властям города придется перевести всех больных, персонал и дорогое оборудование.
В пресс-службе управления общественного здоровья города уточнили, что модульная клиника "Городская клиническая инфекционная больница им.И.Жекеновой" работала с апреля по настоящее время, а теперь нуждается в проведении генеральной санитарно-дезинфицирующей обработки. Всех пациентов перевозят в новый филиал на ГКП на ПХВ "Городская клиническая инфекционная больница им.И.Жекеновой", который начал свою работу с 30 ноября 2020 года.
"Всех пациентов перевозят, так как в связи с открытием новой инфекционной клиники на 500 коек было решено провести санитарно-дезинфекционную обработку в модульной клинике, так как инфекция высоко контагиозная. Оборудование все остается в модульной клинике. В новом филиале имеется все необходимое оборудование. Медработники модульной клиники переходят работать туда, так как это сотрудники одной и той же взрослой инфекционной больницы. Новый филиал будет использоваться пока только для пациентов с коронавирусной инфекцией", – уточнила и.о. руководителя управления общественного здоровья Алматы Жанар Мадеева.
Новый филиал РВ-90 находится на улице Дегдара, 10/2 в Турксибском районе. В больнице имеется 500 коек, в том числе 45 коек отделения реанимации и интенсивной терапии. Объект на 100% обеспечен медицинским кислородом. На территории имеются прачечная, хлораторная, обеззараживатель медицинских отходов и сжигатель, дезинфекционная камера, стерилизационный блок, котельная, морг. Имеется пищеблок, отвечающий современным требованиям и технологиям.
Также сообщается, что в городе на сегодня имеется всего 7011 коек, из них задействована 1601, остальные находятся в резерве.
Данная информация появилась в Instagram. Там говорится, что властям города придется перевести всех больных, персонал и дорогое оборудование.
В пресс-службе управления общественного здоровья города уточнили, что модульная клиника "Городская клиническая инфекционная больница им.И.Жекеновой" работала с апреля по настоящее время, а теперь нуждается в проведении генеральной санитарно-дезинфицирующей обработки. Всех пациентов перевозят в новый филиал на ГКП на ПХВ "Городская клиническая инфекционная больница им.И.Жекеновой", который начал свою работу с 30 ноября 2020 года.
"Всех пациентов перевозят, так как в связи с открытием новой инфекционной клиники на 500 коек было решено провести санитарно-дезинфекционную обработку в модульной клинике, так как инфекция высоко контагиозная. Оборудование все остается в модульной клинике. В новом филиале имеется все необходимое оборудование. Медработники модульной клиники переходят работать туда, так как это сотрудники одной и той же взрослой инфекционной больницы. Новый филиал будет использоваться пока только для пациентов с коронавирусной инфекцией", – уточнила и.о. руководителя управления общественного здоровья Алматы Жанар Мадеева.
Новый филиал РВ-90 находится на улице Дегдара, 10/2 в Турксибском районе. В больнице имеется 500 коек, в том числе 45 коек отделения реанимации и интенсивной терапии. Объект на 100% обеспечен медицинским кислородом. На территории имеются прачечная, хлораторная, обеззараживатель медицинских отходов и сжигатель, дезинфекционная камера, стерилизационный блок, котельная, морг. Имеется пищеблок, отвечающий современным требованиям и технологиям.
Также сообщается, что в городе на сегодня имеется всего 7011 коек, из них задействована 1601, остальные находятся в резерве.