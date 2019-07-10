Названа причина пожара в элитном ЖК в Нур-Султане

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В КЧС МВД РК назвали причину пожара в ЖК "Британский квартал" в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz
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"Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонт кровли проводили работники ТОО "BI Servis".
Как сообщалось ранее, 9 июля в 19:39 на пульт "101" ДЧС г.Нур-Султан поступило сообщение о горении кровли в пятиэтажном жилом доме по улице Саркырама, ЖК "Британский квартал".
К моменту прибытия первого пожарного расчета в 19:45, в пятиэтажном жилом доме мансардного типа происходило открытое горение крыши на ориентировочной площади 100 кв.м.
До прибытия пожарных подразделений все люди с горящего дома были самостоятельно эвакуированы.
"С учетом складывающейся обстановки было создано 4 участка по тушению, организована работа 7-ми звеньев ГДЗС. Тушение пожара осложнялось сложной планировкой крыши (многоскатная с наличием пустот в конструкциях) и сильным порывистым ветром до 13 м/с. Бесперебойная подача воды обеспечивалась путем установки автоцистерн на пожарные гидранты и подвоза спецсредств водовозами коммунальных служб (7 единиц). Пожар был локализован в 21:56 и ликвидирован в 23:02 на общей площади 600 квадратных метров", – говорится в сообщении.
В результате пожара частично выгорела крыша дома, а также пострадали 4 квартиры, расположенные на мансардном этаже комплекса.
Жертв и пострадавших нет. Не допущено распространение огня на другие участки дома.
Всего к месту пожара было привлечено 67 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники столичного ДЧС, бригада ЦМК в составе 3 человек, 8 человек и 3 единицы техники полиции, бригада скорой медицинской помощи в составе 3 человек.