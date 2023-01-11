Названа причина пожара в многоэтажке Караганды

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области поделились новыми подробностями вчерашнего пожара в многоэтажном доме города Караганды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ведомства.

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Напомним, 10 января в 21:29 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на 8-м этаже в 16-этажном одноподъездном жилом доме Караганды. Первоначальной версией ЧП был взрыв газа, но позже спасатели опровергли ее.

«Причиной пожара стал открытый источник огня в спальном помещении 3-комнатной квартиры на 8-ом этаже, так как газовые приборы и другие средства, которые могли бы привести к возможному взрыву, в квартире не обнаружены.

Возможным звуком, похожим на взрыв, могло послужить падение пострадавшего с 8-го этажа на крышу автомобиля. На отсутствие взрыва также указывает отсутствие повреждений в перекрытиях, стенах и перегородках», – пояснили в ДЧС.

К этому часу все жильцы возвратились в свои квартиры. Теплоснабжение дома не нарушено. Электроснабжение к дому подключено.

Выпавший из горящего жилья 43-летний пострадавший получил различные травмы и лечится в центральной больнице Караганды. На момент пожара он был в сильном алкогольном опьянении, сообщили в ведомстве.