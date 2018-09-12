Названа самая несчастливая страна на планете

В мире
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Уровень счастья в мире в 2017 году находился на самом низком уровне за последнее десятилетие. Число людей, которые говорят, что испытывают стресс и беспокойство, растет. Об этом свидетельствуют данные опроса института Gallup, сообщает korrespondent.net.

В частности, социологи спросили взрослых людей в 147 странах о том, чувствовали ли они положительные эмоции днем ранее. Всего исследователи провели более 145 тыс. интервью. Как минимум 70% людей сказали, что чувствовали счастье, улыбались или много смеялись.

Gallup ведет исследования уровня счастья в мире с 2006 года, и по сравнению с результатами предыдущих лет показатель 2017 года - худший, отмечается в информации.

"В целом мир находится в стрессе, обеспокоенный, печальный сегодня больше, чем мы когда-либо видели", - считает управляющий редактор института Мохаммед Юнис.

Так, наиболее несчастливой страной исследователи назвали Центрально-Африканскую республику, где боевые действия между различными группировками заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома. ЦАР оказалась одной из 11 стран, в которой большинство населения испытывало в предыдущий день "много физической боли". Почти все из этих 11 стран находятся к югу от Сахары в Африке.

На втором месте по уровню несчастья идет Ирак с показателем 59%. Кроме того, в списке есть Южный Судан (несчастливые 55% населения), Египет (47%) и Иран (45%).

Лидерами по положительным эмоциям стали латиноамериканские страны. Так, первые три места в рейтинге самых счастливых стран заняли Парагвай (85% населения), Колумбия и Сальвадор (по 82%).

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