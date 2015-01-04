Названа возможная причина авиакатастрофы AirAsia

Метеорологическое агентство Индонезии (BMKG) опубликовало предварительный отчет, в котором назвало предполагаемые причины авиакатастрофы самолета AirAsia, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
"Авиакатастрофу могли спровоцировать погодные условия, вероятнее всего – обледенение, которое привело к повреждению двигателя. Как считают метеорологи, перед падением лайнер попал в штормовые облака", – говорится в заключении BMKG, по итогам полученных данных последнего контакта с самолетом.
Напомним что самолет Airbus A320-200, летевший из Сурабая в Сингапур, пропал с радаров 28 декабря над Яванским морем недалеко от острова Белитунг. По версии следователей, перед катастрофой лайнер резко набрал высоту, чтобы обойти шторм.
За прошедшие дни обнаружены часть обломков самолета и тела 30 человек из 162 находившихся на борту. Однако фюзеляж и бортовые самописцы пока не найдены. Спасательные работы на месте предполагаемого падения самолета возобновились утром 4 января.