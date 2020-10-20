Названо число умерших от коронавируса казахстанцев за неделю

28 казахстанцев скончались от коронавируса за неделю (12-18 октября), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Сообщается, что с 12 по 18 октября зарегистрировано 28 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане:
– город Нур-Султан – 1;
– город Алматы – 4;
– город Шымкент – 1;
– Западно-Казахстанская область – 3;
– Восточно-Казахстанская область – 13;
– Северо-Казахстанская область – 1;
– Костанайская область – 1;
– Атырауская область – 2;
– Мангистауская область – 1;
– Карагандинская область – 1.
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 1796 случаев с летальным исходом.
Сообщается, что с 12 по 18 октября зарегистрировано 28 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане:
– город Нур-Султан – 1;
– город Алматы – 4;
– город Шымкент – 1;
– Западно-Казахстанская область – 3;
– Восточно-Казахстанская область – 13;
– Северо-Казахстанская область – 1;
– Костанайская область – 1;
– Атырауская область – 2;
– Мангистауская область – 1;
– Карагандинская область – 1.
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 1796 случаев с летальным исходом.