Названы авиарейсы по ценам от 8 до 25 тысяч тенге в Казахстане
В Казахстане субсидируются авиарейсы по 23 внутренним маршрутам. Цены на них составляют от 8 до 25 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Это 11 маршрутов из города Туркестана, по 2 маршрута из городов Ушарала и Балхаша, 3 маршрута из Кокшетау.
Стоимость билетов по данным маршрутам составляет от 8 до 25 тыс. тенге в зависимости от направления. Также цена билета по данным направлениям является фиксированной и не меняется с момента открытия рейса.