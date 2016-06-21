​Названы два претендента

В прошлом году его победителем была семья Какпеновых из Кокшетау. Эта династия учителей достойно представила область в республиканском туре. А нынче на поездку в Астану в сентябре претендуют две семьи – Докаевых из Сандыктауского района и Акимбаевых из Буландынского района, ставшие обладателями Гран-при. Главные призы – телевизоры – они получили из рук заместителя акима области Нурлана Нуркенова, который вручил ценные подарки также другим акмолинским семьям, принявшим активное участие в областном туре конкурса.

Дружная семья Докаевых пользуется большим авторитетом, служит для всех примером. Главу семьи Атлана Алиевича, человека широкой души, в прошлом учителя, а ныне успешного бизнесмена, одного из самых лучших сельхозпроизводителей в регионе, хорошо знают акмолинцы. Созданное им ТОО «Племзавод «Балкашинский» по праву считается одним из самых стабильных хозяйств области, которое неизменно добивается высоких производственных показателей. Сегодня А. Докаев – директор мельницы «Сандыктау Астык», он удостоен звания почетного гражданина Сандыктауского района, неоднократно его труд был отмечен почетными наградами и медалями. И всегда рядом с ним в труде и в быту его супруга Таита Висаевна, его надежная опора и помощница во всех делах. В нынешнем году семья Докаевых отпразднует 40-летний юбилей совместной жизни. Ее девиз: дерево держится корнями, а человек – семьей. Докаевы воспитали четверых детей, ныне в семействе подрастают три внучки и семь внуков. Как говорят их дочери Лаура и Зарема, их воспитали в любви и уважении к людям, а самое главное – научили поддерживать друг друга, жить во взаимопонимании.

Глава семьи Акимбаевых Серик Курмашевич – инвалид первой группы, его супруга Жанылган Абдуловна – патронатный воспитатель. Их большая дружная семья проживает в городе Макинске. В ней выросли три взрослых сына, также семья Акимбаевых воспитала 17 приемных детей. Здесь растят восемь несовершеннолетних, из них шесть находятся на патронатном воспитании и двое – под опекой. В многонациональной патронатной семье Акимбаевых живут дети разных национальностей – украинцы, татары, русские, поляки, казахи, молдаване. При этом все они владеют казахским языком, добились больших успехов в спорте и учебе. Убедительным подтверждением тому служат их многочисленные похвальные грамоты и медали за спортивные успехи. В этой семье неизменно царят доброжелательные взаимоотношения между детьми и патронатными воспитателями. По решению Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК одна из этих двух семей примет участие в республиканском туре «Мерейлі отбасы».

А торжественная церемония чествования победителей и самых активных участников областного тура завершилась демонстрацией трогательного казахского национального обряда тұсау кесу (обрезание пут), который провела чета супругов Кииковых. Глава этой семьи Мейрамбек-ага – председатель ОО «Қазақ тілі», а его жена Зере-апа возглавляет Совет матерей при Акмолинской ассамб­лее народа Казахстана, оба они – активисты партии «Нур Отан», люди, пользующиеся большим уважением среди акмолинцев.

Торжественная церемония завершилась праздничным концертом.