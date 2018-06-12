Спорт
Названы главные фавориты чемпионата Азии по киокушинкай-кан каратэ в Астане
Жанат Тукпиев
Выступая на пресс-конференции в СЦК, вице-президент Республиканской национальной федерации "Киокушинкай-кан каратэ" Сайранбек Абилкаиров назвал главных фаворитов предстоящего чемпионата Азии по киокушинкай-кан каратэ, который пройдет в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

Абилкаиров сообщил, что на чемпионат уже подали заявки 250 участников из 12 стран, среди которых Иран, Ирак, Индия, Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан, Россия, Япония, Монголия и Туркменистан. По его словам, наибольший интерес к турниру проявила сборная Ирана, которая является одним из главных фаворитов чемпионата.

"В Азии она считается одной из наиболее развитых стран в этом виде спорта. У них около 40 человек приедут. Я бы выделил Иран, Японию и Казахстан. Это главные фавориты. Я думаю, между этими странами будет гонка за лидерство", – сказал Абилкаиров.

Также он рассказал о том, в каком составе выступит Казахстан на предстоящих соревнованиях. 

"Наша страна представила больше всех спортсменов. На чемпионате будут состязаться в двух дисциплинах: катэ и кумитэ с 12 лет и старше в 37 весовых категориях. Всего у нас 13 весовых категорий – восемь среди мужчин и пять среди женщин. В каждой весовой категории сборную Казахстана будут представлять по три спортсмена, то есть всего 39 спортсменов", – сообщил Абилкаиров.

В то же время, по его словам, Казахстан также будет представлен в категориях "юноши" и "юниоры".

"В целом, если брать всех спортсменов представляющих Казахстан, то их число составит 50 человек – это дети, юниоры и взрослые спортсмены", – сказал Абилкаиров.

Также он напомнил, что впервые чемпионат Азии в Казахстане проходил в 2010 году.

"И через восемь лет он вернулся к нам. До этого чемпионаты проходили в Японии, Иране, Индии и Китае. Наша сборная участвовала во всех чемпионатах мира. Максимальный результат был, когда мы вошли в топ-32 лучших спортсменов. Мы хотим доказать родоначальникам этого вида спорта – японцам, что казахстанские спортсмены одни из лучших. Я думаю, что на чемпионате мира 2019 года, который пройдет в Токио, наша команда также выступит достойно", – добавил он.

Напомним, 16-17 июня в столичном СК "Даулет" пройдет чемпионат Азии по киокушинкай-кан каратэ в рамках празднования 20-летия Астаны.

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