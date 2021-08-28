Взрывы в Жамбылской области
Названы имена спасателей, погибших при взрывах в Жамбылской области
При ликвидации пожаров в Жамбылской области пострадали около 50 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Среди погибших есть сотрудники органов гражданской защиты:
1. Темирбулатов Арнур Серикович - пожарный-спасатель Пожарной части-3 города Тараза ГУ «Служба пожаротушения и аварийного-спасательных работ» ДЧС Жамбылской области
2. Сандыбаев Елдос Кадырбайулы - старший пожарный-спасатель ПЧ-3 г. Тараза ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области
3. Микропуло Александр Николаевич - оперативный дежурный – заместитель руководителя тушения пожара ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области
4. Торебеков Танирберген Кудайбергенович - старший пожарный-спасатель СПЧ-1 г. Тараза ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области
5. Айманов Меиржан Какпосынович - заместитель начальника ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области