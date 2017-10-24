Названы лучшие диджеи мира

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Журнал DJ Mag составил ежегодный рейтинг лучших диджеев мира. В список, опубликованный на сайте издания, вошли 100 музыкантов, сообщает lenta.ru.

Лидером стал 21-летний голландец Мартин Гаррикс. Эту позицию он занимает второй год подряд. В 2016-м музыкант стал самым молодым диджеем, попавшим в рейтинг DJ Mag.

На втором месте оказался бельгийский дуэт Dimitri Vegas & Like Mike. На третьей строчке – нидерландский диджей Армин ван Бюрен, ранее пять раз лидировавший в списке DJ Mag.

В первую десятку также вошли диджеи Hardwell (Роберт ван де Корпут), Tiësto (Тейс Вервест), дуэт The Chainsmokers, Дэвид Гетта, Афроджек (Ник ван де Валл), Стив Аоки и американец Marshmello (Крис Комсток). Список формировался на основе голосования читателей.

В августе журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев 2017 года. Первое место занял шотландец Келвин Харрис, заработавший 48,5 миллиона долларов.

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