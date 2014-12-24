Названы лучшие

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Ярослав ДЕРГУНОВ
Организатором данного мероприятия является АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» МИР РК.
Торжественная церемония прошла с участием министра по инвестициям и развитию РК Асета Исекешева, а также иностранных инвесторов, глав зарубежных дипломатических представительств, деловых ассоциаций и организаций. За инвестиционную активность награждены следующие компании: японские – Shimadzu (производство рентген-аппаратов в ЮКО) и NYK Line (строительство автомобильного логистического терминала в Алматы), немецкие – Heidelberg Cement (строи­тельство цементного и четырех бетонных заводов), Metro Cash Carry (строительство восьми торговых центров Metro Cash Carry), турецкая Galaksi Group (производство строительных материалов в Алматы), австралийская ORICA (производство эмульсионной матрицы в Павлодарской области) и корейская POSCO (производство титановых слябов в ВКО).
С 2010 года в обрабатывающую промышленность Казахстана привлечено 15,9 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. Это в 2,5 раза больше, чем за 5 лет, предшествовавших реализации госпрограммы ФИИР. Со следующего года стартует вторая пятилетка программы индустриализации страны, нацеленной на реализацию высокотехнологических проектов, в том числе с участием ведущих иностранных инвесторов.

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