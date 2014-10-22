Названы лучшие города для путешественников 2015 года
Такое звание столице США присвоили эксперты издательства Lonely Planet, которые составили соответствующий рейтинг, сообщает kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
В Топ-лист LP вошли
10 городов.
Список лучших направлений Европы составлялся Lonely Planet на основе
опроса ведущих специалистов в сфере туризма (журналистов,
путешественников, аналитиков индустрии). Выбрать можно было как очень "раскрученные" направления, так и малоизвестные.
Рейтинг самых интересных городов 2015 года выглядит так:
Вашингтон (США) Эль-Чальтен (Аргентина) Милан (Италия) Церматт (Швейцария) Валлетта (Мальта) Пловдив (Болгария) Салисбери (Великобритания) Вена (Австрия) Ченнаи (Индия) Торонто (Канада)
Особых критериев при выборе лучших населенных пунктов не было. Так,
Вашингтон отметили за большое количество музеев, гастрономическое
разнообразие и дружелюбие к секс-меньшинствам. Милан – за "почти
пугающую элегантность". На Торонто предложили обратить внимание в связи с
Pan American Games, которые состоятся в городе в 2015 году.