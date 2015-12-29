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​Названы лучшие игроки
Юрий МАКАРОВ

Тем временем волейболистки «Астаны», возглавлявшие гонку за золотые медали, проиграли хозяйкам площадки (команде «Алтай») со счетом 0:3. В матче «Алматы» – «Иртыш-Казхром» трудную победу отпраздновали спортсменки Павлодара – 3:2.

По итогам третьего тура специалисты назвали лучших игроков всех 6 команд. Ими стали Коринна Ишимцева («Жетысу»), Евгения Ильина («Алтай»), Ирина Шенбергер («Астана»), Наталья Жданкина («Иртыш-Казхром»), Богдана Анисова («Алматы»), Алена Попова («Караганда»). А в турнирной таблице наступило двоевластие: по 30 очков набрали «Жетысу» и «Астана», но по дополнительным показателям чуть впереди все-таки волейболистки столицы. На третьем месте расположился «Иртыш-Казхром» – 26 очков.

Без компромиссов

В чемпионате Казахстана по футзалу сыграны очередные матчи. Бывшая карагандинская, а ныне столичная коман­да «Астана-Тулпар» принимала в Караганде лидеров турнирной таблицы – алматинский «Кайрат». В первом матче на 7 мячей гостей (Игор, Дуглас, Есенаманов – 3, Же и Першин) хозяева ответили одним (Таку) – 1:7. Повторный поединок вновь принес победу «Кайрату» – 5:2. Голы забили: у «Астана-Тулпара» – Пенгрин и Реннан, у «Кайрата» – Диваней (2), Игита, Есенаманов, Игор.

Два домашних поражения потерпел и «Инжу» из Актобе, принимавший рудненский «Аят», – 2:4, 0:2. «Кайрат» после 10 проведенных встреч имеет стопроцентный результат – 30 очков. На второе место вышел «Аят» (18), на третьем пока идет столичный коллектив, набравший 12 очков. При этом «Аят» сыграл на два матча больше, чем «Астана-Тулпар».

Спор не окончен...

Уральская команда «Акжайык», выступающая во Всероссийских соревнованиях «Высшая лига» по хоккею с мячом, провела на своем ледовом поле еще два матча регулярного чемпионата. Соперниками казахстанцев стали хоккеисты саратовского «Универсала», потерявшие на старте огромное количество очков из-за задержки с оформлением заявки.

Тем не менее россияне, имеющие хороший состав, не намерены до конца сезона оставаться в аутсайдерах группы № 2, о чем они недвусмысленно заявили в Уральске. Хозяева выиграли первую встречу со счетом 2:0, но проиграли вторую – 2:5.

Лидерами турнирной таблицы перед новогодними каникулами остались «Знамя-Удмуртия» (Воткинск, 30 очков), «Никельщик» (Верхний Уфалей, 25) и «Маяк» (Краснотурьинск, 22). «Акжайык» с 16 очками занимает шестое место. В следующем туре (9–10 января) уральцы и волжане продолжат очный спор, но уже на саратовском льду.

На финише турнира

В столице Катара заканчивается крупный международный шахматный турнир с участием троих казахстанских игроков. Все они после седьмого тура Qatar Masters Open 2015 располагались в середине таблицы: в активе Динары Садуакасовой и Жаната Саина было по 3,5 очка, у Жансаи Абдумалик – 3.

В восьмом туре Садуакасова встречалась с Барис Эсен (Турция), Саин – с итальянкой Франческой Рамбалди, а Абдумалик – с Натальей Жуковой с Украины. Соперники и соперницы занимали примерно те же позиции, что и казахстанские шахматисты, – на экваторе и во второй половине турнирной таблицы.

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