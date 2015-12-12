​Названы лучшие первички

«Сегодня партия создает все необходимые условия для эффективной работы ее первичных организаций, как на центральном, так и на региональном уровнях. Приняты меры для увеличения кадрового состава филиалов. В 2016 году будет серьезно укреплена материально-техническая и методологическая база первичных партийных организаций. Их потенциал и ресурсы должны быть активно вовлечены в процесс развития партии и государства в целом», – сказал А. Мырзахметов.

Следует отметить, что конкурс призван мотивировать и активизировать деятельность «первичек». Так, для определения лучших ППО в рамках конкурса было проведено 3 этапа: на уровне территориального филиала партии, регионального филиала и Центрального аппарата партии.

В целом по стране в первом этапе конкурса приняли участие свыше 5 000 ППО, во втором – 478, и в итоге 45 лучших вышли на республиканский этап. В итоге определены 12 победителей по 3 категориям.

Участников конкурса оценивали по 7 основным критериям, включающим участие в реализации партийных проектов, применение новых подходов в партийной работе, инициирование гражданских инициатив, и другим аспектам. Ключевым аспектом при определении лучших общественных приемных была эффективность и результативность их деятельности.