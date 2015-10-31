Названы лучшие страны для иностранцев по поиску работы
По итогам своего последнего исследования о жизни переселенцев социальная сеть и информационный портал InterNations назвал идеальные страны для тех, кто ищет работу за границей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euromag.ru.
В рейтинге удовлетворенности работой в чужой стране Мальта стала лидером Европы. 7 из 10 иностранцев в целом довольны своим трудоустройством. 27% полностью довольны. Для сравнения в мировом масштабе этот показатель равен в среднем 16%.
По такому критерию, как перспектива карьерного роста, Мальту обошла только Великобритания. В числе других популярных среди ищущих хорошую работу и карьерные перспективы направлений сайт называет Люксембург и Польшу, сообщает The Portugal News.
Норвегия, Финляндия и Дания стали лидерами классификации по такому аспекту, как "режим работы". Эти страны предлагают идеальный режим работы с наименьшим количество рабочих часов в неделю – около 40.
Также отмечается, что больше всего своей профессиональной жизнью довольны экспаты в возрасте от 50 лет. За ними следуют переселенцы 30 и более лет.
На другом конце рейтинга оказались Италия, Португалия и Греция. Все три страны, испытывающие в разной степени финансовые трудности, предлагают менее благоприятные условия для трудоустройства и работы иностранным резидентам.