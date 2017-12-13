Традиционный месячник борьбы со СПИДом прошел в Акмолинской области. В его рамках прошли пресс-конференции, «круглые столы» и конкурсы, акции «Твое здоровье – в твоих руках», «Шаг в будущее», «Открой свое сердце: бояться не нужно, нужно знать!», показательная дебатная игра «Профилактика ВИЧ: «за» и «против», «День открытых дверей» и другие. При этом все желающие имели возможность пройти процедуру экспресс-анализа на наличие ВИЧ-инфекции.

Завершился месячник крупномасштабной итоговой акцией во дворце культуры «Кокшетау», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Звучали пес­ни, выступили танцевальные ансамбли, транслировались видео­ролики, а в завершение прошла церемония награждения победителей и призеров областных конкурсов, объявленных центром.