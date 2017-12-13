​Названы лучшие в борьбе со СПИДом

Свежий выпуск
543
Чингиз Ташенов, Кокшетау

Традиционный месячник борьбы со СПИДом прошел в Акмолинской области. В его рамках прошли пресс-конференции, «круглые столы» и конкурсы, акции «Твое здоровье – в твоих руках», «Шаг в будущее», «Открой свое сердце: бояться не нужно, нужно знать!», показательная дебатная игра «Профилактика ВИЧ: «за» и «против», «День открытых дверей» и другие. При этом все желающие имели возможность пройти процедуру экспресс-анализа на наличие ВИЧ-инфекции.

Завершился месячник крупномасштабной итоговой акцией во дворце культуры «Кокшетау», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Звучали пес­ни, выступили танцевальные ансамбли, транслировались видео­ролики, а в завершение прошла церемония награждения победителей и призеров областных конкурсов, объявленных центром. 

Популярное

Все
Экс-министр обороны получил новую должность
В США стреляли в пожарных при тушении лесного пожара
Более 2,5 млрд тенге выделено на теплосети ВКО
Назначен новый министр транспорта
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 30 июня
Команда NIS стала открытием международной конференции по освоению космоса
В турецком Измире продолжают бушевать лесные пожары
«Қазақконцерт» завершил 64-й сезон гала-концертом в Астане
Пристройку к школе и землю незаконно продали в Карагандинской области
Объемы производства флоат-стекла увеличились в Казахстане
Главы Минцифры прокомментировал слухи об отказе государства от eGov
В Мангистау построили 4 современные школы за счет возврата государству активов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
Сенат не согласился с рядом норм нового Налогового кодекса
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
Введена в строй новая подстанция
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

Новоселье у осетра
Импортозависимость будет снижена
Из рыболовов – в рыбоводы
Чтобы помнили

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]