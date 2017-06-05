Названы лучшие, всем пример

Также в числе лучших представителей районов и городов есть многодетные семьи, воспитывающие своих и приемных детей. Всего же для участия в конкурсе поступило 33 конкурсные заявки из 14 районов.

На заседании областной конкурсной комиссии были определены семьи, занявшие два первых, второе и третье места. Победителями названы семьи Калиевых из Буландынского района и Куандыковых из Целиноградского. Поощрительными призами отмечены семьи Биджиевых из Аршалынского, Макер из Шортандинского и Прохоровых из Сандыктауского районов. В торжественной обстановке победителей и призеров областного этапа поздравили руководитель областного управления внут­ренней политики Айна Мус­ралимова и председатель областного совета ветеранов Госман Толегул.