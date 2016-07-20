Названы наиболее подверженные коррупции госорганы Казахстана

Общество
Айнур Курамысова
Фото ©Kazpravda.kz
Названы наиболее подверженные коррупции государственные органы Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал 24.kz.

"Всего по республике сейчас привлекаются порядка 588 должностных лиц. Из них 11 – это руководители республиканского, 39 – областного, 79 – городского и районных уровней, 16 акимов и их заместителей. Наиболее подверженными коррупции являются акиматы, органы внутренних дел, министерства сельского хозяйства и здравоохранения, квазигосударственный сектор и Комитет государственных доходов", – сказал заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев. 

За прошедшие полгода, по его словам, антикоррупционная служба выявила свыше полутора тысяч преступлений.

"Из 29-миллиардного ущерба возмещено 8 миллиардов", – уточнил Татубаев. 

Популярное

Все
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Казахстанец освобождён после задержания в Польше: заявление Акорды
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
В шаге от элиты
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Вручены государственные награды от имени Президента
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения
«Сад памяти» зацветет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]