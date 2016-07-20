Названы наиболее подверженные коррупции госорганы Казахстана

Названы наиболее подверженные коррупции государственные органы Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал 24.kz
.
"Всего по республике сейчас привлекаются порядка 588 должностных лиц. Из них 11 – это руководители республиканского, 39 – областного, 79 – городского и районных уровней, 16 акимов и их заместителей. Наиболее подверженными коррупции являются акиматы, органы внутренних дел, министерства сельского хозяйства и здравоохранения, квазигосударственный сектор и Комитет государственных доходов", – сказал заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев.
За прошедшие полгода, по его словам, антикоррупционная служба выявила свыше полутора тысяч преступлений.
"Из 29-миллиардного ущерба возмещено 8 миллиардов", – уточнил Татубаев.