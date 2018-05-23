Названы объекты, пострадавшие от ураганного ветра в Астане

22 мая в период с 13:15 до 13:20 в результате порывистого ветра (до 21 м/с) в Астане зарегистрировано 11 случаев срыва кровли и повреждения зданий, передает Kazpravda.kz
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По информации КЧС МВД РК, из-за разгула стихии пострадали:
– Дворец мира и согласия (повреждены витражи на площади 141 кв. м, облицовочный материал керамогранит на площади 427 кв. м и входные ворота);
– СШ № 43 (сорвана кровля на площади 400 кв. м);
– Детский сад "Арай" (сорвана кровля на площади 200 кв. м, повреждена детская площадка);
– Детский сад "Даурен" (сорвана кровля на площади 200 кв. м, повреждена детская площадка);
– Национальный музей РК (повреждены стеклопакеты на площади 100 кв. м);
– ЖК "Олимп Палас-2" (сорвана наружная обшивка на площади 10 кв. м);
– Строящийся бизнес-центр (на 15-ом этаже произошло обрушение наружной стены из газоблока на площади 20 кв. м);
– СШ № 24 (сорвана кровля на площади 600 кв. м);
– СШ № 45 (сорвана кровля на площади 800 кв. м);
– Детский сад "Жауказын" (срыв кровли беседки на площади 10 кв. м);
– Детский сад "Нурай" (сорвана кровля беседки на площади 10 кв. м).
Также на территории 2-х строящихся объектов ( ул. Туркестан, д. 4А и ул. Сулуколь, д. 14) произошло падение двух башенных кранов. Жертв и пострадавших нет.
По состоянию на 17:00 22 мая на пульт "112" поступило 875 звонков о падении различных предметов и пострадавших автомобилях.
Всего за медицинской помощью обратились 10 человек, 9 из них после оказания медицинской помощи отпущены домой. Один человек госпитализирован.