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Образование
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК

Объявлен список обладателей грантов Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.

Всего в этом году для поступления в Академию госуправления при Президенте РК подал документы 1 881 человек, из них 1 153 претендента допущены к конкурсу.

Количество грантов на обучение в академии составляет 132, из них 12 – на программы докторантуры.

Распределение грантов по программам магистратуры:

«Государственная политика» – 39 мест;

«Региональное развитие» – 29 мест;

«Экономика» – 16 мест;

«Управление человеческими ресурсами» – 12 мест;

«Государственное управление» – 12 мест;

«Международные отношения» – 12 мест

А также 12 грантов по программам докторантуры:

«Экономика» – 2 гранта;

«Международные отношения» – 2 гранта;

«Государственное управление» – 8 грантов.

Список магистрантов и докторантов, предварительно зачисленных в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан на 2022-2023 учебный год на основании государственного заказа и за счет иных источников финансирования:

1. С 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года по программе обучения «Государственное управление» с отрывом от производства в магистратуру на 2022-2023 учебный год (годичный срок обучения) предварительно приняты по государственному заказу:

1)       Алимжанов Бржан Нуржанович

2)       Арынханұлы Тілек

3)       Досаев Ренат Серикбаевич

4)       Иманбаев Миржан Байдосович

5)       Касымбеков Улан Жолаушыулы

6)       Қуандық Алтынай Қуандыққызы

7)       Лебаев Наиль Муратжанович

8)       Мұхтар Төлеу Қайратұлы

9)       Нәси Сырым Қажымұратұлы

10)     Садуақас Кристина Михайловна

11)     Самеков Мейрамбек Нурланович

12)     Хатиев Ануар Нурманович

 

2. С 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года срок обучения один год предварительно приняты в магистратуру по программе обучения с отрывом от производства «Международные отношения – Master of International Relations» по государственному заказу на 2022-2023 учебный год:

1)       Ақанова Айжан Бахтыбекқызы

2)       Аскаров Жандос Жанаберлиевич

3)       Аушев Ибрагим Туханович

4)       Базарғали Асан Секенұлы

5)       Дюсикеева Асия Какимжановна

6)       Кадекова Жанна Муратовна

7)       Махметова Гульжанат Кайрбековна

8)       Орумбаев Нурсултан Оразханулы

9)       Рахымбаев Бексұлтан-Али Ержарықұлы

10)     Садыков Ильяс Манарбекович

11)     Сәлімжан Тойлыбек Берікболұлы

12)     Шуакова Айжан Жанатовна

Предварительно приняты на платную основу:

1)       Ескараева Айман Тайшыковна

2)       Мусабекова Дария Муратовна

Гражданка Мальдивской Республики, предварительно принята за счет регионального хаба на государственной службе:

1)       Samha Hawwa

 

3. С 1 сентября 2022 года по 30 июня 2024 года срок обучения два года предварительно приняты в магистратуру по специальности «Экономика» – Master of Economics» по государственному заказу по программе обучения с отрывом от производства на 2022-2024 учебный год:

1)       Агибаев Ержан Нурбекович

2)       Джунусова Динара Акылбековна

3)       Жаксыбекова Джамиля Бектасовна

4)       Жумағалиева Ақтоты Якияқызы

5)       Жусупбеков Саят Сайлаубаевич

6)       Кабдуллов Максут Хабдлнагимович

7)       Кабишева Анель Каныбековна

8)       Кенжебаева Камила Мухитовна

9)       Мағзұм Қалыбек Балғаұлы

10)     Манабаева Айнагуль Эриковна

11)     Оспанов Марлен Олжабаевич

12)     Рамазан Аян Серикұлы

13)     Саламат Амангелді Сағидоллаұлы

14)     Салимбаев Азамат Серикболович

15)     Тугушев Ринат Фаритович

16)     Утегенов Нурберген Муратович

 

4. С 1 сентября 2022 года по 30 июня 2024 года срок обучения два года по программе «Государственная политика – Master of Public Policy» с отрывом от производства в магистратуру по государственному заказу на 2022-2024 учебный год:

1)       Абилдаев Куаныш Адилбаевич;

2)       Алиакпаров Дархан Жуматаевич;

3)       Алипбеков Алибек Жаксылыкович;

4)       Әуелханова Айнұр Сатышқызы;

5)       Бабашев Жансерик Омыржанович;

6)       Балғабаев Жәнібек Дүйсенбайұлы;

7)       Бапышев Бекжан Мейрамбекович;

8)       Баязитов Еркебулан Сагитдинович;

9)       Бейсенбаев Бауыржан Қасымханұлы;

10)     Бекжигитова Дана Пияловна;

11)     Беркенов Еркен Ержигитович;

12)     Боранбайқызы Альбина;

13)     Бурибаева Жанар Аманбековна;

14)     Дюсетаева Жанар Смаганбетовна;

15)     Елтаев Биржан Елеусизович;

16)     Есетова Ботагөз Сәкенқызы;

17)     Жакслыков Еркын Есмагзамович;

18)     Жаксымбеков Акылбек Еркинбекович;

19)     Искалиева Адема Шарипжановна;

20)     Кабылганиева Молдир Байконисовна;

21)     Кадралиев Дархан Канибекович;

22)     Касымова Айгуль Камитовна;

23)     Каюпов Руслан Мұхамедәліұлы;

24)     Кенесбаева Газиза Галиевна;

25)     Кунтуов Нурлан Жеткергенович;

26)     Лепесова Макпал Жамбулатовна;

27)     Махмутов Арманбек Амантайулы;

28)     Мұқаш Наргиза Қамбарқызы;

29)     Нурмаханов Айбек Жакыпович;

30)     Оспанов Дархан Ерланович;

31)     Рысбек Шыңғыс Бауыржанұлы;

32)     Советова Динара Сабыржанқызы;

33)     Сюндиков Кайрат Жандильдинович;

34)     Тайшыкова Акмарал Сериковна;

35)     Тлеубаев Асхад Сайлаубаевич;

36)     Токтарова Айгерим Амангельдиновна;

37)     Тұрлыбекова Айгүл Ерланқызы;

38)     Халиуллин Жасулан Джулдыбаевич;

39)     Хатепова Назгуль Сериккалиевна.

 

5. С 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года срок обучения один год предварительно приняты в магистратуру по программе обучения с отрывом от производства «Управление человеческими ресурсами – «Master of Human Resource Management» по государственному заказу на 2022-2023 учебный год:

1)       Аманбай Жансерік Аманбайұлы;

2)       Ауганбаев Естай Ердосович;

3)       Ахметжанова Назгүл Жолдасқалиқызы;

4)       Бегалиев Берик Дуйсенбаевич;

5)       Данабеков Ерлан Толыбекович;

6)       Ермаганбетов Мирхан Асылханулы;

7)       Құрақбай Амангелді Қайратұлы;

8)       Марбанова Набира Оралбекқызы;

9)       Науаров Алибек Койшыбаевич;

10)     Сафарова Сахибжамал Адилбековна;

11)     Тәуекелов Руслан Серікбайұлы;

12)     Юсупова Алуа Абылқызы.

 

6. С 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года срок обучения один год предварительно приняты в магистратуру по программе обучения с отрывом от производства «Региональное развитие – Master of Regional Development» по государственному заказу на 2022-2023 учебный год:

1)       Ажигереев Мерей Есенгелдиевич;

2)       Актаев Ержан Жанайдарович;

3)       Алиев Жанибек Алмасович;

4)       Арызгулов Ауэз Баймуратович;

5)       Ашимов Нуржан Маратович;

6)       Әбдеш Керімжан Бақтиярбекұлы;

7)       Бадаев Турарбек Елеубекович;

8)       Башенова Жанна Муратовна;

9)       Болатов Абай Есболатович;

10)     Досымбек Жадыра Балтабайкызы;

11)     Ералина Салтанат Хамитовна;

12)     Ердигаликов Нурланбек Биболатович;

13)     Есмагулов Максат Кайыркешович;

14)     Жумагулов Бектемир Улыбекович;

15)     Зерипбаев Мирас Максетұлы;

16)     Ильясова Жулдыз Баташевна;

17)     Каирлыев Ильяс Женисович;

18)     Кайрулла Нуртай Жанибекович;

19)     Мустафин Даулет Аханулы;

20)     Сакетов Дауылбай Салимжанович;

21)     Сансызбай Акшабай Нұрланқұлұлы;

22)     Серикканов Ернур Берикович;

23)     Сыздыгалин Нуркен Нургалиевич;

24)     Токтагулов Ержан Даулетович;

25)     Төкен Нұршат;

26)     Улыкпанов Асыланбек Еркинович;

27)     Утегенов Азамат Болатович;

28)     Шоканов Медет Серекбаевич;

29)     Шуиншалиев Асланбек Серикович.

предварительно приняты на платную основу:

1)       Ибрагимов Нурсултан Худайбергенович;

2)       Төреқұл Жұмағали Төреқұлұлы.

 

7. С 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года срок обучения один год «Региональное развитие – Master of Regional Development» предварительно приняты в магистратуру по программе обучения без отрыва от производства на платной основе на 2022-2023 учебный год:

1)       Абдуллаев Нұрбол Қыдыралиұлы;

2)       Акимов Дастан Алтайевич;

3)       Байдалиев Дастан Курбанбаевич;

4)       Бугубаев Амангельды Камбарулы;

5)       Джексенбаев Нуржан Александрович;

6)       Досболов Жанибек Асилханович;

7)       Кенжекеев Дәурен Марсұлы;

8)       Мукасов Меиржан Жулдасович;

9)       Сейдалин Нурлан Абаевич;

10)     Тленшиев Абай Сейфуллаұлы;

11)     Тілеуберген Рахман Кеңесұлы.

 

8. С 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года срок обучения один год предварительно приняты в магистратуру по программе обучения без отрыва от производства «Магистр государственного управления – Executive Master of Public Administration» на платной основе на 2022-2023 учебный год:

1)       Ағыраев Қазбек Саматұлы;

2)       Айдосов Сержан Сарсынбекович;

3)       Әлімхан Шынарай Әлімханқызы;

4)       Әмір Досхан Досжанұлы;

5)       Жахин Нурлан Серикович;

6)       Казакпаева Бахытгуль Джумабаевна;

7)       Каиртай Темірлан Жақсыбекұлы;

8)       Китебаев Талгат Батырбекович;

9)       Сагимбаев Аскар Алимжанович.

10)     Садыркулов Ерболат Салкынбекович;

11)     Умарова Шырайлым Рысбаевна;

12)     Шаймергенов Тимур Тулегенович.

 

9. С 1 сентября 2022 года по 31 августа 2025 года в докторантуру по программе «Международные отношения – Doctor of International Relations» сроком обучения три года, предварительно приняты по государственному заказу с отрывом от производства на 2022-2025 учебные годы:

1)       Прниязова Альбина Еркинбаевна;

2)       Тулепов Мейржан Шерманович.

предварительно принят на платной основе:

1)       Шайхутдинов Темирлан Маратович.

 

10. С 1 сентября 2022 года по 31 августа 2025 года в докторантуру по программе обучения с отрывом от производства «Государственное управление – Doctor of Public Administration» сроком обучения три года, предварительно приняты по государственному заказу на 2022-2025 учебные годы:

1)       Аргынбеков Максат Аргынбекулы;

2)       Бекбаев Абай Болатович;

3)       Жанжигитова Жадра Мырзагалиевна;

4)       Карагойшина Нургуль Ербулатовна;

5)       Қонысбек Аман Қонысбекұлы;

6)       Расул Медетов Махмудович;

7)       Сансызбаев Кайрат Сансызбаевич;

8)       Талғатұлы Ақтөре.

предварительно принят на платной основе:

1)       Жангазинов Ербол Бауыржанович.

 

11. С 1 сентября 2022 года по 31 августа 2025 года в докторантуру по программе обучения с отрывом от производства «Экономика – Doctor of Economics» сроком обучения три года, предварительно приняты по государственному заказу на 2022-2025 учебные годы:

1)       Ахметова Гульназ Бектасовна;

2)       Мұханбетәлі Бекжан Мұханбетәліұлы.

 

Всем претендентам, зачисленным на предварительное обучение, необходимо до 18:30 часов 22 августа текущего года представить в приемную комиссию Академии оригиналы следующих документов:

- направление государственного органа по форме согласно Приложению 1 к правилам;

- медицинская справка по форме 075/у;

- оригинал и копия диплома с приложением;

- оригинал актуального послужного списка для государственных служащих, заверенный печатью и подписью ответственного сотрудника кадровой службы по месту работы – для иных кандидатов-документ, подтверждающий трудовую деятельность;

- договор на организацию обучения, подписанный сторонами.

Напоминаем, что в случае непредставления документов согласно списку до установленного срока Академия оставляет за собой право зачисления следующего кандидата в лист ожидания по списку.

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