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Названы победители конкурса
Ануар Калмыков

В нынешнем году в организационный комитет конкурса поступило 83 заявки из 29 стран мира (в 2016 году их было подано 60). Многие журналистские работы посвящены значимым для Казахстана событиям, в том числе выставке «ЭКСПО-2017», Саммиту Шанхайской организации сотрудничества, Астанинскому процессу, проведению модернизации политической и экономической систем страны.

– В работах журналистов отмечается возрастающая роль Казахстана на международной арене. Достижения нашей страны в политической, экономической, культурной и других сферах также не ускользнули от внимания зарубежной прессы. Все это является свидетельством успеха проводимой в республике внутренней и внешней политики, – подчеркнул глава МИД РК Кайрат Абдрахманов, комментируя итоги конкурса.

Министр иностранных дел отметил, что такого рода конкурс не только дает возможность для повышения осведомленности о Казахстане за рубежом и популяризации наших инициатив на международной арене, но и способствует дальнейшему развитию двусторонних и многосторонних отношений со странами, в средствах массовой информации которых были опуб­ликованы работы конкурсантов.

В состав конкурсной комиссии вошли министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, заместитель министра Роман Василенко и президент Клуба главных редакторов Ерлан Бекхожин.

Победители традиционно определялись по пяти регионам. По сообщению МИД РК, от стран СНГ и Балтии лучшей признана работа Перване Султанова из Азербайджана, информагентство 1news.az (статья «Новая миссия Казахстана: от энергетики до мирной дипломатии»), от Европы – Илария Капитанио из Италии, журнал Vocal Europe («Казахстан находится на волне модернизации благодаря возможностям и вызовам»), от Америки – Том Тейлор из Канады, сайт Wildlives.co («Пять причин посетить Казахстан»), от Азии, Австралии и Океании – Джоел Ли из Южной Кореи, газета The Korea Herald («Этнические корейцы сеют семена успеха в Казахстане») и от Ближнего Востока и Африки – Уди Шахам из Израиля, газета The Jerusalem Post («Казахстан стремится стать столицей «Нового Шелкового пути»).

Призом для победителей станет поездка в Казахстан в августе текущего года. Журналисты побывают в Астане и Алматы, на курорте Бурабай, посетят павильоны ЭКСПО-2017, культурные и исторические объекты, встретятся с официальными лицами, экспертами, журналистами, деятелями культуры и спорта, представителями туристической индустрии.

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