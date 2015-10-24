Свежий выпуск Названы победители Ольга ЛЬВОВА, Астана

Цель конкурса, который прошел под эгидой Министерства культуры и спорта и Генпрокуратуры, – пропаганда государственного языка. В нем приняли участие команды Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Службы государственной охраны, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Знания участников оценивало компетентное жюри. По результатам конкурса обладателем Гран-при стала команда Министерства обороны «Бес қару». Первое место заняли представители Службы государственной охраны, второе – Генеральной прокуратуры. Третье разделили Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции и Верховный суд.

Победители и призеры награждены дипломами и ценными подарками.