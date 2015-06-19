Названы поименно

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
В мероприятии приняли участие депутаты маслихатов, представители гос­органов, творческой и науч­ной интеллигенции, общественности Кокшетау, сотрудники музеев и библиотек.
«Книга памяти» впервые издается в облас­ти – это напоминание об участниках священной битвы. Ею охвачены 17 районов и 2 города, из которых призваны в армию и участвовали в боях более 70 тыс. человек. «Книга памяти» поможет вспомнить всех поименно. Каждый ее том посвящен героям определенного региона.
В ряды Красной армии были призваны 1 196 164 казахстанца, 27 военных учебных цент­ров были перебазированы в нашу республику из оккупированных врагом территорий. За годы войны в Казахстане было подготовлено для фронта более 16 тыс. офицеров. Из Акмолинской области на фронт было направлено более 63 тыс. бойцов, из них свыше 34 тыс. не вернулись с полей сражений. Город Акмолинск – так тогда именовалась наша сегодняшняя столица – стал одним из цент­ров формирования воинских частей. В Казахстане создавались стрелковые бригады, в которые входили бойцы более чем 30 национальнос­тей. Воинские соединения, сформированные на территории Акмолинской облас­ти, вписали славные страницы в летопись великих сражений Великой Оте­чественной войны.
Выступившие на торжественной церемонии презентации «Книги памяти» заместитель акима облас­ти Нурлан Нуркенов и председатель областного совета ветеранов Чапай Абуталипов сердечно позд­равили ее участников со столь знаменательным событием в общественно-политической жизни региона.
– «Книга памяти», изданная тиражом в 4 000 экземпляров, будет направлена во все библиотеки, школы и музеи нашей области, для того чтобы сегодняшняя акмолинская молодежь знала в лицо и пофамильно всех героев-акмолинцев, сражавшихся против немецко-фашистских захватчиков, – заверил участников презентации Н. Нуркенов. – Говоря языком поэта, это нужно не мертвым, это нужно нам, живым, и мы никогда не должны забывать бессмертный подвиг солдат и офицеров Красной армии.
– Эта книга уникальна, – сказал Ч. Абуталипов. – Ее особенностью является и то, что в ней собраны сведения в виде фотографий и автобиографических данных на казахском и русском языках обо всех 68 тысячах акмолинских солдат и офицеров Красной армии, которые не только были призваны с территории нашей облас­ти, но и из других мест, а затем проживали и проживают сейчас в городах и районах нашего региона. Мне бы хотелось сердечно поблагодарить работников АО «Кокше-Полиграфия», возглавляемого Александ­ром Старковым, коллектив редколлегии «Книги памяти» за их ударный и кропотливый труд, ведь она была подготовлена и издана в максимально короткий срок.
Затем состоялось вручение книг и цветов кокшетауским ветеранам вой­ны: Буркутбаю Батырханову, Александру Кияткину, Жанайдару Рамазанову и другим. От имени участников Великой­ Оте­чественной войны со словами благодарности к собравшимся обратился Алексей Ястребов.
По окончании презентации состоялся очередной пленум совета ветеранских организаций области.

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