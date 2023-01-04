Названы регионы Казахстана с самой высокой месячной инфляцией

По данным Бюро национальной статистики, среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях.

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В Бюро национальной статистики назвали регионы Казахстана, в которых зарегистрирована самая высокая месячная инфляция, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сообщается, что цены на продукты питания заметно выросли на овощи, в декабре огурцы подорожали на 35,6%, помидоры – на 14,6%, перец сладкий – на 8,4%, лук репчатый – на 7,9%, свекла – на 3,8%. Сахар-песок подешевел на 3,8%, лимоны – на 0,9%.

"Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в декабре наблюдался на технику. Так, по сравнению с ноябрем 2022 года, беспроводные наушники подорожали на 7,7%, планшет – на 6,3%, электрообогреватель – на 6,1%, ноутбук – на 3,7%. Цены на средства для мытья посуды выросли на 4,5%, стиральные порошки – на 4%", – говорится в сообщении.

Также, уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 0,5%. Повышение цен отмечено на услуги медицинского страхования туристов – на 7,3%, мойку машин – на 3,8%. По коммунальным услугам снижение тарифов наблюдалось на центральное отопление (1 гКал) и горячую воду (1 м3) – по 0,4%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях – по 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,7 п.п), самая низкая – по 0,7% - в Шымкенте и Мангистауской области.

В разрезе регионов продовольственные товары больше всех выросли в Костанайской и Жамбылской областях – по 2,5%, непродовольственные - в Костанайской области – на 2,2%, платные услуги - в области Жетысу – на 1,7%.

Инфляция в декабре 2022 года в годовом исчислении составила 20,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные товары – на 19,4%, платные услуги – на 14,1%.

По сравнению с декабрем 2021 года, сахар-рафинад подорожал на 92,7%, мыло хозяйственное – на 87,6%, канцтовары – на 70,3%. Напротив, в годовом выражении подешевели газ сжиженный (в баллонах) – на 23%, капуста белокочанная – на 15,2%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям.

Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально разработанном интерактивном дэшборде, где охвачены показатели, начиная с 2018 года.