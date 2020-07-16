Названы регионы "лидеры" по приросту количества заболеваемых коронавирусом в РК
Екатерина Елисеева
Председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК назвал регионы Казахстана, в которых регистрируется наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"За неделю наблюдается прирост заболеваемости в 6,7 процента, за прошедшие сутки прирост составил 1 674 случая - 2,6 процента. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Алматы - 219, Атырауской области - 218. Наибольший прирост наблюдается в Северо-Казахстанской - 5,1 процента и Восточно-Казахстанской областях - 3,9 процента", – сообщил спикер.
Ранее он отмечал, что в Казахстане 306 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.