Именно промышленно-энергетические предприятия формируют основную нагрузку на энергосистему страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Государственный энергетический реестр Казахстана по состоянию на январь 2026 года включены свыше 21 тыс. организаций, которые потребляют ежегодно 1 500 и более тонн условного топлива. В 2025 году, в целом, ими было израсходовано 70,8 млн тонн условного топлива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром

Региональная картина энергопотребления

Наиболее крупные потребители энергоресурсов в стране сосредоточены в:

Павлодарской области – 24,5% (доля от общего потребления предприятиями, входящими в список ГЭР);

Карагандинской области – 18,1%;

Атырауской области – 9,6%.

Это связано с концентрацией энергетических и промышленных объектов в регионах, богатых природными ресурсами:

уголь – Павлодарская и Карагандинская области;

природный газ - Мангистауская и Атырауская области.

Кто потребляет больше всего энергии?

При этом количественное и энергетическое распределение субъектов ГЭР также существенно различаются.

По числу организаций лидируют:

образование – 54% от общего количества субъектов;

государственное управление и оборона – 20,7%;

искусство, развлечения и отдых – 6,2%;

здравоохранение и социальные услуги – 5,5%.

Однако основное энергопотребление сосредоточено совсем в других секторах.

Наибольшая доля от общего объёма энергоресурсов приходится на:

электроснабжение, подачу газа, пара и кондиционирование воздуха – 40,4% потребления при доле всего 1,3% от числа субъектов;

обрабатывающую промышленность – 32,4% при доле 2,5%;

горнодобывающую промышленность и разработку карьеров – 14,6% при доле 0,7%.

Это наглядно демонстрирует, что именно промышленно-энергетические предприятия формируют основную нагрузку на энергосистему страны.

Задачи Государственного энергетического реестра

Государственный энергетический реестр предназначен для учёта потребления энергии и контроля энергосбережения. Он используется при формировании государственной энергетической политики. Его данные необходимы для понимания реальной картины энергопотребления и оптимального управления энергетикой страны.

В список ГЭР попадают крупнейшие потребители энергоресурсов: ИП и юридические лица, а также государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора и естественных монополий.