Нерасторопность мешает осваивать бюджеты в 4 регионах Казахстана

В четырех регионах Казахстана сложилось наибольшее неосвоение бюджета. Об этом заявил заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его данным, расходы местных бюджетов составили 6,3 трлн. тенге. Не исполнено - 155 млрд. тенге.

"В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн. тенге. На 1 сентября им выделено 1,9 трлн. тенге. Из них освоено – 95,6%. Неисполнено – 85 млрд. тенге, в том числе экономия – 7 млрд. тенге, не освоено - 78 млрд. тенге", – заявил спикер.

Он озвучил, что наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Алматинской, Мангистауской, Карагандинской и Туркестанской областях.

"Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства", – заключил Жамаубаев.