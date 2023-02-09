Названы регионы с риском подтопления

Как сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Галидулла Азидуллин, по состоянию на первое февраля показатели влагозапасов на равнинной части страны оказались выше средне­многолетних значений. Больше снега нынче в бассейнах рек облас­тей Карагандинской, Улытау, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской. Скуднее – в бассейнах рек Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

Выше среднемноголетних оказались аналогичные показатели и в горной части республики: на 33–80% – в зонах Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ, на левобережных притоках Иртыша, юго-западных склонах хребта Тарбагатай в Восточном Казахстане и области Абай.

На 39% больше запасов снега в бассейне рек Жетысу, на 13–29% – в бассейнах рек юго-западного и северо-западного склонов хребта Каратау в Туркестанской и Жамбылской областях.

В феврале температура воздуха в Казахстане будет в пределах обыч­ной климатической нормы. Только количество прогнозируе­мых осадков может разниться. Но на большей части страны они будут также в пределах нормы. Меньше – в Атырауской, Мангистау­ской, части территории Западно-Казахстанской и Актюбинской, на западе Костанайской областей. Больше, превышающими норму, – в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, южной части Алматинской и области Жетысу.

На территории республики, по словам Галидуллы Азидуллина, насчитывается 1 806 подпорных гидротехнических сооружений. Из них на начало текущего года обследовано 1 322. Нуждается в ремонте 471. Всем собственникам этих объектов даны рекомендации по проведению мероприятий для безопасного пропуска паводковых вод, подготовке инертных материалов и техники.

– На сегодняшний день объем накопленных вод в крупных водо­хранилищах составляет 60–75%. Объем стока ожидается в пределах нормы. Объекты располагают свободным местом для принятия паводковых вод, – отметил спикер.

Вице-министр сообщил, что на постоянном контроле Минэкологии находится водохозяйственная обстановка в бассейне Сырдарьи и на Шардаринском водохранилище. Свободная емкость этого крупнейшего гидрообъекта составляет 524 млн кубометров. Аналогичный показатель у Коксарайского контррегулятора – 362 млн.

На основе величины запасов снега, осеннего увлажнения почвы, глубины ее промерзания названы паводкоопасные регионы. В группе областей с повышенными паводковыми рисками находятся области Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казах­стан­ская, Абай, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская Алматинская, Жетысу, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская. Регионы со средними рисками – Павлодарская, Улытау и Мангистауская области.

В случае резких изменений гидро­метеоусловий РГП «Казгидро­мет» будет делать штормовые предупреждения о рисках возникновения паводковых угроз за двое-трое суток.

В регионах республики с повышенным уровнем паводкового риска созданы областные штабы оперативного реагирования и анализа, утверждены графики дежурств, ведется постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки. На всех гидротехнических сооружениях республиканской собственности разработаны и утверждены планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.

Анализируются объемы накоп­ления воды на трансграничных водных объектах, расположенных в соседних государствах. На случай возникновения ЧС подготовлено 1 403 единицы автотранспорта и спецтехники, 3 500 тонн ГСМ, 50 тыс. тонн инертных материалов, 38 200 штук мешкотары. В целом водохозяйственная обстановка на объектах республиканской собственности находится на постоян­ном контроле.