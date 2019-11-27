Названы самые грязные и относительно чистые водоемы Казахстана
Лаура Тусупбекова
Депутат Сената Кайрат Кожамжаров в ходе парламентских слушаний в Сенате по вопросам обеспечения водной безопасности назвал самые грязные и относительно чистые водоемы страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Исследования показали, что из 139 водных объектов к "нормативно чистым" отнесены только 4 реки – Жайык, Шароновка и Кигаш в Атырауской области, Катта-Бугунь в Туркестанской области, а также Каспийское море", – сказал сенатор.
При этом 102 объекта отнесены к степени "умеренного уровня загрязнения": 68 рек, 17 озер, 14 водохранилищ и 3 канала.
"Высокий уровень загрязнения наблюдается у 16 рек и 14 озер. Чрезвычайно загрязненными являются 4 реки – Красноярка в СКО, Аксу, Кылшыкты, Шагалалы и озеро Майбалык в Акмолинской области", – констатировал депутат.
По его словам, практически все случаи загрязнения связаны с токсичными отходами промышленных предприятий, выведенных из эксплуатации рудников и шахт, а также компонентами хвостохранилищ.