Названы самые коррумпированные сферы и города в ВКО
Незнание о коррупции среди подчиненных не освобождает руководителей от ответственности. Об этом сказал заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании в акимате ВКО, передает Kazpravda.kz.
"Если руководитель не знает о существовании коррупционных рисков и схем в управляемом им органе или организации, значит, он просто прикрывает их", – подчеркнул Шпекбаев, добавив, что руководители госорганов должны своевременно устранять коррупционные риски в курируемых сферах.
Зампред бюро напомнил присутствующим новеллы казахстанского антикоррупционного законодательства и принципиально новые механизмы превенции коррупции.
"На простом языке были разъяснены нормы относительно категорического запрета подарков в служебное время, в чем госслужащие убедились после просмотра ролика о последствиях их получения", – отметили в пресс-службе антикоррупционного органа.
Внимание участников совещания было акцентировано на необходимости приверженности госслужащих фундаментальным человеческим ценностям и общепринятым нормам этики.
По данным Нацбюро, наиболее коррумпированными сферами в регионе являются строительство и ЖКХ, образование, здравоохранение, а также города и районы – Усть-Каменогорск и Семей, Зыряновский район. Кроме того, были названы наиболее характерные для региона виды коррупционных преступлений, среди которых взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог. Была выражена серьезная обеспокоенность по поводу фактов совершения местными чиновниками общеуголовных преступлений, в том числе хулиганства, краж, причинения вреда здоровью.
По окончании мероприятия в областном секретариате партии "Нур Отан" Алик Шпекбаев провел прием граждан, в котором также приняли участие первые руководители правоохранительных и местных органов исполнительной власти. Обращения взяты на контроль Антикоррупционной службой, в связи с чем будет обеспечено их объективное и оперативное рассмотрение.