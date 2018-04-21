Названы самые криминальные регионы Казахстана

Общество
В Казахстане определили самые криминальные регионы, сообщает КТК.
Лидерами печальной статистики стали Южно-Казахстанская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области, а также города Астана и Алматы. В последнем, например, только с начала года совершено свыше 17 тысяч правонарушений.
А вот какие чаще всего совершаются преступления, казахстанцы смогут узнать самостоятельно на специальном сайте.
Там же можно посмотреть самые криминальные улицы города. В столице, к примеру, это район рынка "Артем", на пересечении Сейфуллина и Валиханова. Чаще всего там совершают кражи.
Статистику преступлений на сайте можно посмотреть абсолютно по всем городам. Однако назвать карту правонарушений совершенной сложно. С этим соглашаются и сами разработчики – Генеральная прокуратура.
"Мы собираем данные, и мы хотим, чтобы кто-то был уполномоченный, чтобы вот проблемы с адресами, чтобы еще какие-то проблемы по картам были в одном государственном органе. А мы туда передавали бы информацию. Не только по уголовным, но и по административным. Можно, чтоб и другие госорганы в рамках своей компетенции передавали информацию, чтобы можно было наносить на карту для общего обозрения", – говорит председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин.
Лидерами печальной статистики стали Южно-Казахстанская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области, а также города Астана и Алматы. В последнем, например, только с начала года совершено свыше 17 тысяч правонарушений.
А вот какие чаще всего совершаются преступления, казахстанцы смогут узнать самостоятельно на специальном сайте.
Там же можно посмотреть самые криминальные улицы города. В столице, к примеру, это район рынка "Артем", на пересечении Сейфуллина и Валиханова. Чаще всего там совершают кражи.
Статистику преступлений на сайте можно посмотреть абсолютно по всем городам. Однако назвать карту правонарушений совершенной сложно. С этим соглашаются и сами разработчики – Генеральная прокуратура.
"Мы собираем данные, и мы хотим, чтобы кто-то был уполномоченный, чтобы вот проблемы с адресами, чтобы еще какие-то проблемы по картам были в одном государственном органе. А мы туда передавали бы информацию. Не только по уголовным, но и по административным. Можно, чтоб и другие госорганы в рамках своей компетенции передавали информацию, чтобы можно было наносить на карту для общего обозрения", – говорит председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин.