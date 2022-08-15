Названы самые популярные у иностранцев регионы Казахстана в этом году

Согласно данным информационной системы eQonaq, с начала года на территории Казахстана побывали 195 149 иностранных туристов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта РК, передает Kazpravda.kz.

"Система, запущенная в ноябре 2020 года, охватывает 3 города республиканского значения и 14 областных центров. Система позволяет проводить анализ туристского потока и эффективно контролировать миграционную деятельность. Здесь зарегистрировано более 7 300 мест размещения", - отметили в Минкультуры.

Так, регионы с преобладанием иностранных туристов согласно статистике текущего года:

- Алматы - 73 012;

- Нур-Султан - 44 859;

- Кызылординская область - 9 735;

- Мангистауская область - 9 384 человек.

Из них 67% составляют туристы из Российской Федерации, 16% - Узбекистана, 6% - Турции, 4% - КНР и 7% - других государств.