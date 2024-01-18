Названы самые уникальные библиотеки Казахстана

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Самая первая библиотека

Первая публичная библиотека в нашей стране открылась 152 года назад (в 1871 году) в Уральске. Здание библиотеки считается одним из самых значимых историко-культурных и архитектурных памятников города. На сегодня Западно-Казахстанская универсальная научная библиотека им. Жубана Молдагалиева является методическим центром для 360 библиотек региона. Библиотека с самыми старинными и редкими рукописями.

Богата на редкие книги и рукописи областная универсальная библиотека им. Абая в одноименной области. Одним из постоянных ее читателей был выдающийся казахский поэт Абай Кунанбаев. В этой библиотеке хранятся более 4 тыс. редчайших книг.

Библиотека с самым большим книжным фондом

Самый большой книжный фонд в стране имеет Национальная библиотека РК в Алматы. Здесь хранятся более 7 млн книг. Библиотека основана в 1910 году, в 1931 году была преобразована в Государственную публичную библиотеку Казахской ССР.

Самая современная библиотека

После модернизации Юношеская библиотека им. Жамбыла в Алматы достойна звания самой современной библиотеки. С тех пор, как рядом с библиотекой открылся коворкинг-центр, эта локация стала местом отдыха и сбора увлеченных литературой молодых людей. Библиотека работает в формате open space.

Самая оцифрованная библиотека

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в Астане считается лучшей в стране по объему цифрового и электронного контента. Открытая в 2004 году библиотека осуществляет проект "Каталог электронного государственного библиотечного фонда" (kazneb.kz). На портале хранятся более 70 тыс. электронных книг, представляющих литературную, культурную и историческую ценность.