Названы самые востребованные в Казахстане специалисты

В АО «Центр развития трудовых ресурсов» рассказали, каких специалистов чаще всего искали работодатели на Электронной бирже труда (ЭБТ) в августе 2022 года. В топе потребности по квалифицированным специальностям – воспитатели, преподаватели и врачи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Так, спрос на воспитателей и их помощников в августе превысил предложение в 2 раза – 3,9 тыс. вакансий против 1,8 тыс. резюме. На втором месте по потребности преподаватели вузов и колледжей. Для них было опубликовано 3,5 тыс. вакансий при 2 тыс. резюме. Для врачей было опубликовано 2,2 тыс. вакансий при 1,1 тыс. резюме.

А среди работников неквалифицированного труда наибольшим спросом на ЭБТ пользовались грузчики (2,2 тыс. вакансий против 265 резюме) и рабочие в сфере строительства (2,1 тыс. вакансий против 332 резюме).

При этом наибольший профицит по специалистам был отмечен среди финансистов (324 резюме против 10 вакансий), юристов (1 242 резюме против 304 вакансий), автомехаников (354 резюме против 65 вакансий), биотехнологов (256 резюме против 12 вакансий), фельдшеров (681 резюме против 268 вакансий) и животноводов (464 резюме против 95 вакансий).