Названы сроки наступления кислородной катастрофы на Земле

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Геологи назвали сроки наступления кислородной катастрофы на Земле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru

По их мнению, глобальное изменение состава атмосферы планеты произошло 2 426–2 460 миллионов лет назад. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

К своим выводам ученые пришли, проведя датировку магматических пород из Южной Африки. В исследованных образцах при помощи уран-свинцового метода авторы обнаружили химические свидетельства резкого повышения содержания кислорода в древней атмосфере, отвечающего, по мнению ученых, срокам наступления кислородной катастрофы.

В это время, примерно 2,45 миллиарда лет назад, планета была почти полностью покрыта снегом и льдом (полярные шапки распространялись почти до экватора), а гидросфера была практически изолирована от атмосферы.

Ранее ученые полагали, что кислородная катастрофа произошла примерно на сто миллионов лет позже, чем предполагает новое исследование. 

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