Аутсайдеров по освоению бюджета назвал Ерулан Жамаубаев

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства РК назвал министерства, у которых наиболее крупные неосвоения бюджета, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и просвещения. Основные причины неосвоения:длительное проведение конкурных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце", – рассказал Жамаубаев.

По его данным, расходы государственного бюджета исполнены на 98,4%, республиканского – на 99,5%, местных бюджетов – на 97,6%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 11,7 трлн. тенге. Неисполнение составило 60 млрд.тенге,из них 11 млрд.тенге – экономия. Неосвоено – 49 млрд.тенге.





