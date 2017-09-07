Назвать ураган именем дочери Трампа предлагают в США
Активисты-экологи запустили процесс подписания петиции с требованием переименовать ураган "Ирма" в "Иванку" в честь дочери президента США Дональда Трампа, передает Lenta.ru.
По данным на 18.00 по времени Астаны петицию подписали более 6 000 участников голосования на интернет-портале Petition Site.
"Ураган "Харви" в Хьюстоне стал ярким примером того, как изменение климата делает ураганы мощнее и опаснее (...) Даже Иванка Трамп (дочь президента США Дональда Трампа – Авт.), пообещавшая попытаться повлиять на своего отца в некоторых вопросах, таких как, например, климатические изменения, спокойно приняла бездействие администрации по этому серьезному вопросу", — говорится в петиции.
Активисты отметили, что пока дочь американского лидера держится в стороне, она причастна к "разрушению, с которым столкнулись американцы от действий администрации ее отца".
В документе также отмечается, что необходимо собрать подписи как минимум 10 тысяч человек.
Ураган "Ирма" называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Его жертвами уже стали 10 человек.
1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он осудил "драконовское" финансовое и экономическое бремя, которое оно налагает на страну. При этом он добавил, что Соединенные Штаты начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении новой сделки на подходящих США условиях. 3 июня постпред Соединенных Штатов при ООН заявила, что президент все-таки верит в реальность изменения климата.