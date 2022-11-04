Назым Кызайбай выиграла бой на чемпионате Азии по боксу в Аммане

Казахстанка Назым Кызайбай выиграла дебютный бой на чемпионате Азии по боксу в Аммане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

В весе до 50 кг двукратная чемпионка мира встречалась с Чутамат Раксат из Таиланда. Поединок завершился раздельным решением судей в пользу Назым – 3:2.

Отметим, что Кызайбай несколько лет назад проиграла тайке на одном из международных турниров, поэтому взятый реванш стал приятным бонусом на пути к пьедесталу.

6 ноября в четвертьфинале Назым Кызайбай сразится с Мунгунсаран Балсан из Монголии.

Напомним, наша соотечественница является действующей чемпионкой континента.

Сегодня на иорданский ринг выйдут сразу трое казахстанцев - Дулат Бекбауов, капитан сборной Асланбек Шымбергенов и чемпион мира среди молодежи Санжар Ташкенбай.

Чемпионат Азии по боксу продлится 13-го ноября.