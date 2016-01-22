НДПП "Ауыл" сделала заявление о внеочередных выборах депутатов в Мажилис

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" в пятницу, 22 января, сделала официальное заявление относительно проведения внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента РК, а также маслихаты, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Партия "Ауыл" с радостью восприняла решение Президента страны о проведении внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента РК. Сегодня Казахстан является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции. У страны есть большие перспективы в сельском хозяйстве. Агропромышленный комплекс может стать основой индустриализации Казахстана. В этом плане для достижения своих целей мы должны быть уверены в завтрашнем дне. И в предстоящих выборах депутатов в Мажилис Парламента РК мы все должны стремиться к тому, чтобы выбрать в представители народа в состав Парламента самых достойных людей, достойных патриотов Казахстана, чтобы работали на перспективу развития нашего государства", – сообщил журналистам председатель НДПП "Ауыл", депутат Сената Али Бектаев.
Он также добавил, что реализация 5 институциональных реформ Президента, Плана нации "100 конкретных шагов" позволяет Казахстану подняться на новый уровень своего развития, облегчает и снижает влияние всемирного кризиса.
"Как партия представителей сельчан, как партия представителей сельхозтоваропроизводителей, мы поддерживаем и выражаем огромную благодарность нашему Президенту за то, что он принял положительное решение в этом судьбоносном историческом вопросе, поддерживая инициативу депутатов о проведении досрочных выборов", – заключил он.
Отметим, партия "Ауыл" существует уже 15 лет. 5 сентября 2015 года состоялся внеочередной съезд партии, где объединились две партии – "Ауыл" и Партия патриотов Казахстана. Так объединение стало называться Народно-демократической патриотической партией.