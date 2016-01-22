Политика

НДПП "Ауыл" сделала заявление о внеочередных выборах депутатов в Мажилис

Меруерт Нургазинова
Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" в пятницу, 22 января, сделала официальное заявление относительно проведения внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента РК, а также маслихаты, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Партия "Ауыл" с радостью восприняла решение Президента страны о проведении внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента РК. Сегодня Казахстан является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции. У страны есть большие перспективы в сельском хозяйстве. Агропромышленный комплекс может стать основой индустриализации Казахстана. В этом плане для достижения своих целей мы должны быть уверены в завтрашнем дне. И в предстоящих выборах депутатов в Мажилис Парламента РК мы все должны стремиться к тому, чтобы выбрать в представители народа в состав Парламента самых достойных людей, достойных патриотов Казахстана, чтобы работали на перспективу развития нашего государства", – сообщил журналистам председатель НДПП "Ауыл", депутат Сената Али Бектаев.
 
Он также добавил, что реализация 5 институциональных реформ Президента, Плана нации "100 конкретных шагов" позволяет Казахстану подняться на новый уровень своего развития, облегчает и снижает влияние всемирного кризиса.

"Как партия представителей сельчан, как партия представителей сельхозтоваропроизводителей, мы поддерживаем и выражаем огромную благодарность нашему Президенту за то, что он принял положительное решение в этом судьбоносном историческом вопросе, поддерживая инициативу депутатов о проведении досрочных выборов", – заключил он. 

Отметим, партия "Ауыл" существует уже 15 лет. 5 сентября 2015 года состоялся внеочередной съезд партии, где объединились две партии – "Ауыл" и Партия патриотов Казахстана. Так объединение стало называться Народно-демократической патриотической партией.  

Популярное

Все
Взрослые судятся – дети страдают
Гидра многоградусная, суррогатная
За нарушение экологического законодательства наказали 12 сельских акимов
Сельчане Алматинской области требуют построить дороги и школы, обеспечить порядок в коммунальном хозяйстве
Накануне зимы власти Северо-Казахстанской области сделали работу над ошибками прошлого сезона
Где-то на обочине оказалась «дорожная карта» по комплексному решению экологических проблем Северо-Казахстанской области.
Министерство национальной экономики разработало проект поправок в Указ Президента о продлении моратория на проверки малого бизнеса на 2023 год
Центр притяжения – Бозок
Ползучий и беззвучный враг
Голос писателя – голос народа
Наедине с природой
Сын бескрайних степей – Нуртуган
Через годы, через расстояния
Понятно без перевода
Обменялись опытом
Сплотиться вокруг единой цели
Быть ближе к народу
От студентов до металлургов
Мы стали еще ближе
Поиски и находки Турсынхана Закенулы
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии
Правовой фундамент легитимности государства
Ураганный ветер сорвал часть крыши здания отдела образования в Павлодарской области
Какие объекты запускают ко Дню Республики в Казахстане
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Состояние энергетической системы страны обсудили на совещании
Как в Костанайской области строили дома для погорельцев. Видео
Первый шаг – он трудный самый
Вид на жительство иностранцам, инвестировавшим 300 тысяч долларов, предлагают выдавать в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Казахстанцы стали чаще вкладываться в золото
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Международное сотрудничество , Политика
Казахстан передал Кыргызстану председательство в СНГ
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Центральной Азии и Европе нужно строить мосты, а не стены –…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Страны ЕАЭС будут обмениваться информацией в сфере отмывани…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]